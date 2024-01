UOL Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "UOL Group":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das dazu dient, festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Uol zeigt, dass der RSI7 aktuell bei 40,48 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Uol weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,21, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Uol-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde Uol von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Uol verläuft aktuell bei 6,9 SGD, während der Aktienkurs selbst bei 6,18 SGD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -10,43 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 6,28 SGD, was einer Differenz von -1,59 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Uol nur eine schwache Aktivität hervorbrachte, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Uol daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.