UOL Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Uol als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über unterschiedliche Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Uol-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und ein RSI25-Wert von 58,75, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Basis des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Bei Uol gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Uol-Aktie mit einem Kurs von 5,65 SGD mittlerweile -6,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,74 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Uol lassen sich auch über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Uol in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".