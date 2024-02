UOL Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "UOL Group":

Die technische Analyse der Aktie von Uol ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 6,71 SGD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 5,9 SGD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -12,07 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 6,12 SGD, was einen Abstand von -3,59 Prozent zur Aktie darstellt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 85,71 Punkten, was darauf hinweist, dass Uol überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Uol-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich, während die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Uol.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Aktie von Uol bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.