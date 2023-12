UOLADR Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum zu betrachten. Für die Uol-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 45,45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Die Analyse der Uol-Aktie auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Uol-Aktie derzeit unter dem GD200 (gleitender Durchschnitt über 200 Tage) von 6,82 SGD liegt, was einer Abweichung von -13,05 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage (GD50) von 6,11 SGD führt zu einer Abweichung von -2,95 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" in diesem Zeitraum führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Analyse als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate für die Uol-Aktie. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.