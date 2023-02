UN-Generalversammlung fordert erneut russischen Truppenabzug

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die UN-Generalversammlung hat Russland zum Rückzug aus der Ukraine aufgefordert. Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffskrieges verlangt die Staatengemeinschaft in einer nicht bindenden Resolution einen "gerechten und dauerhaften Frieden". In einer Sondersitzung stimmten 141 Mitgliedsstaaten für die Resolution, sieben Staaten waren dagegen.

32 Staaten, darunter auch China, enthielten sich. Bei der vorangegangenen Resolution gegen die russische Invasion hatten noch 143 Staaten zugestimmt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur