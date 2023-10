UN-Generalsekretär entsetzt über Raketeneinschlag in Klinik in Gaza

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat sich bestürzt über den verheerenden Raketeneinschlag in einem Krankenhauses im Gazastreifen gezeigt. "Ich bin entsetzt über die Tötung Hunderter palästinensischer Zivilisten heute bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza, den ich aufs Schärfste verurteile", schrieb Guterres bei x, vormals Twitter. "Mein Herz ist bei den Familien der Opfer. Krankenhäuser und medizinisches Personal unterliegen dem Schutz des humanitären Völkerrechts."/scb/DP/zb