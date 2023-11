UN-Chef: Verlängerung von Gaza-Feuerpause ist Hoffnungsschimmer

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die verlängerte Feuerpause im Gaza-Krieg als "Schimmer von Hoffnung und Menschlichkeit inmitten der Dunkelheit des Krieges" begrüßt. Er hoffe, dass dadurch mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gebracht werden könnte, sagte der UN-Chef am Montag vor Journalisten in New York.

Auch mit der zusätzlichen Zeit könnten aber nicht alle Bedürfnisse der notleidenden Menschen in Gaza befriedigt werden, warnte Guterres. Er hoffe zudem darauf, dass weitere Grenzübergänge für humanitäre Hilfslieferungen geöffnet werden könnten.

Zuvor hatten sich Israel und die islamistische Hamas nach Darstellung des Vermittlers Katars darauf geeinigt, die zunächst auf vier Tage angelegte Feuerpause um zwei Tage auszudehnen./cah/DP/he