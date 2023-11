UN-Chef: Bei Klimakonferenz aus tödlichem Kreislauf ausbrechen

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die Weltgemeinschaft aufgefordert, beim anstehenden Klimagipfel in Dubai aus dem tödlichen Kreislauf von Erderwärmung und Eisschmelze an den Polen auszubrechen. "Die Anführer der Welt müssen handeln, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu limitieren, die Menschen vor dem Klimachaos zu bewahren und das Zeitalter der fossilen Brennstoffe zu beenden", sagte Guterres am Montag in New York vor Journalisten.

Zuvor war der UN-Chef von einer Reise in die Antarktis zurückgekehrt. Das dort rascher schmelzende Meereis trage unter anderem zum Anstieg der Meeresspiegel bei, sagte er. Außerdem reflektiere das Eis die Sonnenstrahlen - wenn es schmelze, werde mehr Hitze von der Erdatmosphäre aufgenommen, was dann wiederum zu mehr Stürmen, Überflutungen, Bränden und Dürren weltweit führe. Die Folge seien noch mehr Eisschmelze und damit noch mehr Erderwärmung. Das sei ein "tödlicher Kreislauf", der unterbrochen werden müsse, sagte Guterres. "Die Antarktis schreit nach Handeln." Der Klimagipfel in Dubai müsse etwas bewirken, forderte der UN-Chef. "Es ist nicht zu spät.

Bei dem COP28-Treffen wollen mehr als 190 Länder von Donnerstag an in Dubai am Persischen Golf die erste große Bestandsaufnahme der Umsetzung der Pariser Klimakonferenz 2015 erstellen. Die internationale Staatengemeinschaft hatte in Paris das 1,5-Grad-Ziel vereinbart, um die Überschreitung gefährlicher Kipppunkte mit unumkehrbaren Konsequenzen zu vermeiden und die katastrophalsten Folgen des Klimawandels abzuwenden./cah/DP/he