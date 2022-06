Pisa, Italien (ots/PRNewswire) -PharmaNutra S.p.A. (https://www.pharmanutra.it/it/) (MTA; Ticker PHN), ein auf Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Eisen und Mineralien sowie auf medizinische Geräte für Muskeln und Gelenke spezialisiertes Unternehmen, freut sich, die Unterzeichnung des Vertrags über den Erwerb von 100 % der Akern S.r.l. von Red Lions S.p.A., Jacopo Talluri und Liside S.r.l. bekannt zu geben - einem wachsenden Unternehmen, das in der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von medizinischen Geräten und Software für die Überwachung der Körperzusammensetzung durch Bioimpedanztechniken tätig ist.Der Kaufpreis für die 100 % Aktien von Akern beträgt 12 Mio. EUR, abzüglich eines Earn-Out für die Verkäufer in Höhe von maximal 3 Mio. EUR, der an EBITDA- und Bruttomargenziele für die Jahre 2022, 2023 und 2024 geknüpft ist.Der Abschluss unterliegt u.a. der Genehmigung der „Golden Power" durch die italienische Regierung und wird in zwei getrennten Transaktionen vollzogen: bis Juli 2022 erfolgt der Erwerb der Anteile von Red Lions und Jacopo Talluri, die 72,96 % bzw. 13,52 % des Kapitals von Akern ausmachen; bis Dezember 2022 erfolgt der Erwerb der Anteile von Liside, die 13,52 % des Kapitals von Akern ausmachen.Andrea Lacorte, Vorsitzender von Pharmanutra S.p.A., kommentierte:„Die Übernahme von Akern stellt einen Wendepunkt für beide Unternehmen und einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung der Wachstumsstrategie von PharmaNutra dar. Akern ist ein Cashflow generierendes Unternehmen mit einem wachsenden Geschäft, das ab 2023 die Realisierung wichtiger strategischer Synergien durch eine Verstärkung und Diversifizierung der Geschäftsbereiche ermöglichen wird. Pharmanutra wird sein Know-How durch die mehr als 40-jährige Erfahrung eines führenden italienischen Unternehmens im Bereich der Bioimpedanzanalyse erheblich verstärken und Akern bei der Konsolidierung seiner Präsenz auf dem italienischen und internationalen Markt durch unser kapillares Vertriebsnetz unterstützen.Die Synergien - so Lacorte abschließend - zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit exponentiell zu steigern, mit enormen Wachstumschancen und Wertschöpfung für die Aktionäre."Kontakte:Investor Relations Pharmanutra, 050 7846500, investorrelation@pharmanutra.itGianluca Gracci, Pharmanutra, +39 345 3646330, g.gracci@pharmanutra.itCristina Tronconi, +39 346 0477901, ctronconi@sprianocommunication.comMatteo Russo, +39 347 9834881, mrusso@sprianocommunication.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1840832/PHN_SEDE_logo_nuovo_nov2020.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1840835/Logo.jpgOriginal-Content von: PharmaNutra S.p.A., übermittelt durch news aktuell