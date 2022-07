UNO-Denkfabrik Diplomatic Council setzt auf Interim Manager für Advisory & Professional Services

Frankfurt/Zürich/Sao Paulo/Dubai (ots) -United Interim, die führende Plattform für die Vermarktung und Vermittlung von Interim Managern, als Partner für die "Diplomatic Council Advisory & Professional Services" (DCAPS)Die UNO-Denkfabrik Diplomatic Council (DC) setzt verstärkt auf Interim Manager, um rund um den Globus Fach- und Führungskräfte für internationale Projekte bereitzustellen. Hierzu wurde die auf die Vermarktung und Vermittlung von Interim Managern spezialisierte Organisation United Interim (UI) als neuer Partner in die "Diplomatic Council Advisory & Professional Services" (DCAPS) aufgenommen. Mit der Führung wurden die beiden Gründer von United Interim Jürgen Becker und Dr. Harald Schönfeld sowie die beiden Interim Manager Michael Gutowski (Chef der Diplomatic Council Mission in den Vereinigten Arabischen Emiraten) und Frank P. Neuhaus (Mission-Chef in Brasilien) betraut. Sie werden bei der Akquise und Durchführung von Projekten von weiteren DCAPS-Mitgliedern an anderen Standorten aktiv unterstützt.Dr. Harald Schönfeld erklärt die Strategie: "Nachdem sich United Interim im deutschsprachigen Raum fest etabliert hat, gehen wir den Weg der Internationalisierung gemeinsam mit dem Diplomatic Council. Dadurch erreichen wir von Anfang an eine starke Reichweite auf höchster Ebene."Andreas Dripke, Executive Chairman des Diplomatic Council, ergänzt: "Interim Manager gehören zur Crème de la Crème im Management, weil sie durch vielfältige Einsätze mit unterschiedlichen Herausforderungen bei verschiedenen Unternehmen über einen besonders breiten Erfahrungsschatz verfügen. Für die internationale Klientel der DC Advisory & Professional Services stellt diese Erweiterung daher eine große Bereicherung dar."In der vom Diplomatic Council und United Interim gemeinsam aufgelegten Fachbuchreihe "Von Interim Managern lernen" wird dieses Know-how bereits branchen- und themenbezogen vermittelt. Die UI-Geschäftsführer Dr. Harald Schönfeld und Jürgen Becker sind die Herausgeber der Reihe, Frank P. Neuhaus und Michael Gutowski gehören zum Kreis der Autoren.Pressekontakt:Weitere Informationen: www.diplomatic-council.org/de, www.unitedinterim.comPresseagentur: euromarcom public relations, E-Mail: team@euromarcom.deOriginal-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuell