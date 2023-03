UNILEVER FOODS SOLUTIONS IDENTIFIZIERT DIE WICHTIGSTEN ZUKÜNFTIGEN MENÜTRENDS

Rotterdam, Niederlande, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der neue Future Menus Trend Report 2023 basiert auf den Erkenntnissen von mehr als 1.600 Köchen weltweitUnilever Food Solutions, der weltweit führende Anbieter von professionellem Foodservice, veröffentlichte heute seinen ersten Future Menus Trend Report 2023 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3803795-1&h=2328462918&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3803795-1%26h%3D4204613765%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unileverfoodsolutions.co.uk%252Fchef-inspiration%252Fmenu-trends-report.html%253Futm_source%253Dufssite%2526utm_medium%253Ddownloadform%2526utm_campaign%253Dfuture_menus_media%26a%3Dreport%2B2023&a=Report+2023), der in Zusammenarbeit mit mehr als 1.600 Köchen in über 21 Ländern entwickelt wurde. Der Bericht wurde auf einer Veranstaltung für Spitzenköche und Experten der Lebensmittelbranche im Hive, dem Lebensmittelinnovationszentrum von Unilever in Wageningen (Niederlande), sowie per Livestream vorgestellt.Die acht wichtigsten Trends, die im Future Menus Trend Report 2023 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3803795-1&h=2328462918&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3803795-1%26h%3D4204613765%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unileverfoodsolutions.co.uk%252Fchef-inspiration%252Fmenu-trends-report.html%253Futm_source%253Dufssite%2526utm_medium%253Ddownloadform%2526utm_campaign%253Dfuture_menus_media%26a%3Dreport%2B2023&a=Report+2023) identifiziert wurden, sind Modern Comfort Food, Irresistible Vegetables, Wild & Pure, Flavor Contrasts, Feel-Good Food, The New Sharing, Mindful Proteins, und Low-Waste Menus.„Die heißesten globalen Trends zu erkennen, ist entscheidend für unser Bestreben, Lösungen für Köche zu finden, die mit Herausforderungen wie Arbeitskräftemangel und Nachhaltigkeitsproblemen wie Lebensmittelverschwendung konfrontiert sind", sagte Hanneke Faber, Präsidentin von Nutrition Unilever. „Mit der Veröffentlichung des Future Menus Trend Reports stellt Unilever Food Solutions nicht nur Zukunftstrends vor, sondern bietet auch lösungsorientierte Einblicke und anpassungsfähige Rezepte, um Köche zu inspirieren und ihnen zu helfen, sich auf die Zukunft vorzubereiten."Unilever Food Solutions hat den Future Menus Trend Report 2023 um acht Kernthemen herum verankert, die auf globalen Daten, umfangreichen Eingaben von mehr als 1.600 Köchen, globalen Social-Media-Analysen und dem Fachwissen von Hunderten von Köchen basieren, die praktische, reale Anwendungen anbieten.Alle acht Trends enthalten Rezeptvorschläge, Zutaten und Techniken, die Küchenchefs und Lebensmittelunternehmern konkrete Lösungen bieten.Informationen zu Unilever Food Solutions:Unilever Food Solutions (UFS) ist stolz darauf, Teil von Unilever zu sein, einem der weltweit führenden Anbieter von Waren des täglichen Bedarfs. UFS ist das professionelle Foodservice-Geschäft von Unilever, das in 76 Ländern auf der ganzen Welt tätig ist. UFS ist branchenführend in der Bereitstellung innovativer und hochwertiger professioneller Lebensmittelzutaten und wertschöpfender Dienstleistungen. UFS wird von 250 Profiköchen kreiert und deckt 50 Küchen mit 200 Millionen Gerichten pro Tag ab. Das Unternehmen verfügt über starke Marken wie Knorr Professional, Hellmann's, The Vegetarian Butcher und Carte d'Or sowie über talentierte Unternehmer, die jeden Tag eng mit Köchen und Vertriebspartnern zusammenarbeiten. UFS ist ein inspirierendes globales Unternehmen, das Produkte und Dienstleistungen anbietet, die von Köchen für Köche entwickelt wurden, mit dem Ziel, dies auf nachhaltige Weise zu tun. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.ufs.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3803795-1&h=2164814298&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3803795-1%26h%3D443614927%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ufs.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ufs.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.ufs.com%2F)Informationen zu Unilever:Unilever ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten in den Bereichen Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition und Ice Cream mit Verkäufen in über 190 Ländern und Produkten, die von 3,4 Milliarden Menschen täglich genutzt werden. Wir haben 148.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von 60,1 Milliarden Euro.Unsere Vision ist es, weltweit führend im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft zu sein und zu zeigen, wie unser zweckorientiertes, zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu überdurchschnittlichen Leistungen führt. Wir haben eine lange Tradition als fortschrittliches, verantwortungsbewusstes Unternehmen.Der Unilever Compass, unsere nachhaltige Geschäftsstrategie, soll uns dabei helfen, überragende Leistungen zu erbringen und nachhaltiges und verantwortungsvolles Wachstum voranzutreiben, während:- die Gesundheit des Planeten verbessert wird;- Gesundheit, Selbstvertrauen und Wohlbefinden der Menschen verbessert werden;- und ein Beitrag zu einer gerechteren und sozial integrativeren Welt geleistet wird.Weitere Informationen über Unilever und unsere Marken finden Sie auf www.unilever.com.