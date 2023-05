UNICEF und Flexport schließen Partnerschaft für mehr humanitäre Hilfe

Hamburg und San Francisco (ots/PRNewswire) -Die Zusammenarbeit wird UNICEF dabei unterstützen, den Zugang zu wichtigen Hilfsgütern für Kinder zu verbessern und logistische Engpässe zu behebenDas Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF und Flexport.org, der Impact-Arm von Flexport, der digitalen Spedition und führendem Anbieter von Lieferketten-Technologie, haben heute eine neue Partnerschaft angekündigt, um den Zugang zu humanitärer Hilfe weltweit zu verbessern – das soll insbesondere durch effizientere, effektivere und nachhaltigere Lieferketten geschehen.Mit der neuen Partnerschaft untermauern Flexport und UNICEF eine Erfolgsgeschichte, die bereits 2021 begonnen hat. So wurden in den vergangenen zwei Jahren bereits rund 50.000 Tonnen bewegt, um Kindern und ihren Familien in Afghanistan, Tschad, Äthiopien, Pakistan, der Ukraine, Venezuela und im Jemen Zugang zu lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen zu ermöglichen. Die im Rahmen der Partnerschaft bereitgestellten Transportkosten für therapeutische Spezialnahrung, Impfspritzen, Windeln, Decken und Wassertanks sowie die Wiederauffüllung von Lagerbeständen und Kühllagerung beliefen sich in der Zeit auf gut zwei Millionen US-Dollar. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit, von der Millionen von Menschen profitieren, wurde zunächst auf weitere drei Jahre festgelegt.Mit der neuen Partnerschaftsvereinbarung soll humanitäre Hilfe weltweit durch folgende, zentrale Säulen der Zusammenarbeit gestärkt werden, die UNICEF dabei unterstützen, den Transport von und Zugang zu lebenswichtigen Gütern zu verbessern:- Strategische und innovative Lieferketten-Planung, um den Zugang zu lebenswichtigen Gütern an schwer zugänglichen Orten der Welt zu verbessern- Der Transport von UNICEF-Hilfsgütern per Seefracht, Luftfracht oder dem Landweg- Notfalllogistik-Lösungen, die die Vorpositionierung von Gütern, einen schnellen Transport und logistische Unterstützung in betroffenen Gebieten durch Lagerung und Verteilung von Waren sowie Transport- und Kommunikationsdienste umfassen- Lösungen zur nachhaltigeren Gestaltung der Lieferketten, wie z.B. die Verwendung von alternativen Kraftstoffen oder die Implementierung von innovativen Technologien, um die Transparenz und Kommunikation in der Lieferkette zu verbessern„Der reibungslose Transport von Hilfsgütern ist ein wichtiger aber auch komplexer Aspekt der weltweiten humanitären Hilfe", sagt Kristen Dohnt, Head of Flexport.org. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, unsere Technologie- und Branchenexpertise mit dem weitreichenden Netzwerk an humanitären Einsätzen von UNICEF zu kombinieren, um Kindern und deren Familien lebenswichtige Hilfsgüter zur richtigen Zeit bereitzustellen."„Die Lieferketten stehen besonders in Not- und Ausnahmesituationen unter enormem Druck. Die Partnerschaft mit Flexport.org wird UNICEF helfen, Engpässe innerhalb der Lieferketten frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, um die wichtigsten Hilfsgüter in Krisenzeiten schnell an Kinder und ihre Familien zu liefern", sagt Etleva Kadilli, Director UNICEF Global Supply and Logistics Operations.Über Flexport.orgFlexport.org – ist der Impact-Armvon Flexport und wurde gegründet, um die Logistik bei Hilfsgütertransporten zu optimieren und die Nachhaltigkeit der Lieferketten voranzutreiben. Zusammen mit vertrauenswürdigen internationalen Hilfsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen werden Hilfsgüter dorthin geliefert, wo sie am dringendsten benötigt werden. Darüber hinaus unterstützt Flexport.org Organisationen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Seit 2016 hat Flexport.org über 9500 Tonnen an Hilfsgütern in mehr als 70 Ländern transportiert, 108 Millionen Menschen mit über 1.500 von Flexport.org finanzierten humanitären Hilfslieferungen erreicht und mehr als 300 Unternehmen dabei geholfen, die Treibhausgasemissionen ihrer Transporteauszugleichen.Über UNICEFKriege, Katastrophen, Krankheiten, Ausbeutung oder fehlende Teilhabe: UNICEF ist weltweit in über 190 Ländern im Einsatz und hilft, dass Kinder gut versorgt werden, zur Schule gehen können und vor Gewalt geschützt sind. Auch in Deutschland ist UNICEF aktiv, um Kinderrechte bekanntzumachen und zu ihrer Durchsetzung beizutragen – mit politischer Arbeit, programmatischen Initiativen und vielen ehrenamtlich Engagierten. 