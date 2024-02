Die UMT United Mobility Technology-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der Umt United Mobility zeigt, dass der Aktienkurs von 0,435 EUR derzeit um -22,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -70,21 Prozent liegt. Demnach wird die Aktie für diese beiden Zeiträume aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich der Anlegerstimmung lassen sich Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung beurteilen. Unsere Analysten haben die Umt United Mobility auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Weitere weiche Faktoren bei der Aktienbewertung sind die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Internet. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Umt United Mobility eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Umt United Mobility ergibt sich ein RSI-Wert von 74,07 über 7 Tage, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt, während der RSI25 bei 62,96 liegt und somit eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Schlecht" führt.