UMT United Mobility Technology Aktie: Was soll das denn werden?

Der gleitende Durchschnittskurs der Umt United Mobility liegt derzeit bei 1,98 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 0,748 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -62,22 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,84 EUR, was zu einem Abstand von -10,95 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Umt United Mobility. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Stärke der Diskussion wurde jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Umt United Mobility für diesen Bereich daher ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 39,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass Umt United Mobility weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Umt United Mobility eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Umt United Mobility daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.