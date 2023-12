UMT United Mobility Technology Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse von Umt United Mobility zeigt, dass die Aktie derzeit sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,93 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,606 EUR liegt, was einer Abweichung von -68,6 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,8 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit vermehrt positive Kommentare über Umt United Mobility. Das Stimmungsbarometer zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den Diskussionen weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch dennoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Daher wird die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Umt United Mobility, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Aktie von Umt United Mobility daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren, des Sentiments und des RSI-Bewertung ein gemischtes Bild mit "Schlecht", "Gut" und "Neutral"-Bewertungen.