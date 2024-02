UMT United Mobility Technology Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Umt United Mobility-Aktie betrachten wir den RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50,65 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert für Umt United Mobility beträgt 59, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung für die Umt United Mobility-Aktie als durchschnittlich und neutral einzustufen sind.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Umt United Mobility-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt der aktuelle Wert bei 1,58 EUR. Der letzte Schlusskurs von 0,52 EUR liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -67,09 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen zeigte sich, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Umt United Mobility-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.