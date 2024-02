UMS Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Aktie von Ums wird hinsichtlich der Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Halbleiter- und Halbleiterausrüstung als niedriger bewertet. Mit einer Dividende von 0 % liegt Ums 8,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 8,15 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Ums als unterbewertet angesehen. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 9 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Ums derzeit überverkauft ist. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 21,05 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Diskussionsstärke weisen signifikante Unterschiede auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.