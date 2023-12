UMS Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Ums-Aktie, liegt der Wert aktuell bei 15. Das bedeutet, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und resultiert in einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Ums.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Ums investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Dividendenrendite von 8,35 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Ums-Aktie ein Durchschnitt von 1,14 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,32 SGD, was einer positiven Veränderung von 15,79 Prozent entspricht und daher zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Ums in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,69 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -10,49 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +16,18 Prozent im Branchenvergleich für Ums. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Ums 20,37 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.