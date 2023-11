UMS Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der Ums-Aktie der letzten 7 Tage, so beträgt der Wert aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Ums.

Die Dividendenrendite von Ums liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,45 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Vergleicht man Ums mit dem Branchen-Durchschnitt, so erscheint die Aktie unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,62 liegt, was einen Abstand von 28 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 13,44 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass Ums derzeit ein "Gut" ist, da der Kurs der Aktie um +11,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 1,13 SGD liegt. Jedoch ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von -1,56 Prozent, was zu einem "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".