UMS Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Ums hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -9,76 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +19,73 Prozent für Ums führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,91 Prozent im letzten Jahr, wobei Ums um 23,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance hat Ums ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Ums-Aktie einen Wert von 1,16 SGD, was einer Abweichung von +11,21 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1,29 SGD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1,28 SGD, was einer Abweichung von +0,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ums auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Ums aufgrund der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie überwiegend von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Performance und Bewertung von Ums basierend auf verschiedenen Faktoren führt zu dem Schluss, dass die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung erhält.