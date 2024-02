UMP Healthcare-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ump Healthcare heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass Ump Healthcare überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu schwankt der RSI25 weniger stark und zeigt an, dass Ump Healthcare weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Ump Healthcare-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,54 Prozent erzielt hat, was 4,52 Prozent unter dem Durchschnitt (-27,03 Prozent) des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -22,53 Prozent, und Ump Healthcare liegt aktuell 9,01 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet Ump Healthcare im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister (4,05 %) mit einer Dividendenrendite von 8,1 % deutlich besser ab, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ump Healthcare in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.