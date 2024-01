UMP Healthcare Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Ump Healthcare-Aktie wird aus charttechnischer Sicht derzeit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,73 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,56 HKD liegt, was einer Abweichung von -23,29 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,63 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Ump Healthcare-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Anzahl der Wortbeiträge deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Über einen längeren Zeitraum betrachtet ergibt sich für Ump Healthcare in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schneidet Ump Healthcare im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (3,94 %) mit einer Dividende von 8,1 % gut ab.

Bezogen auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Ump Healthcare-Aktie gemischte Bewertungen. Der RSI auf 7-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie überkauft ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Ump Healthcare-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.