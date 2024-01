UMP Healthcare Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Ump Healthcare beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister", die im Durchschnitt ein KGV von 25 haben, auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Ump Healthcare eine Performance von -4,33 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -15,91 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,58 Prozent im Branchenvergleich für Ump Healthcare. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,04 Prozent im letzten Jahr, und Ump Healthcare lag 11,72 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aktuell bietet die Aktie von Ump Healthcare eine Dividendenrendite in Höhe von 6,71 %, was einen Mehrertrag in Höhe von 2,77 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister bedeutet. Damit zeichnet sich das Unternehmen durch höhere Dividenden aus und erhält daher eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ump Healthcare-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) negative Abweichungen aufweist. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,74 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,59 HKD liegt, was einer Abweichung von -20,27 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,64 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -7,81 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren wird Ump Healthcare mit einem "Schlecht"-Rating versehen.