UMP Healthcare Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Ump Healthcare-Aktie hat in Bezug auf die technische Analyse eine schlechte Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,74 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,58 HKD liegt, was eine Abweichung von -21,62 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,65 HKD) liegt unter dem aktuellen Kurs (-10,77 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Hingegen zeigt die fundamentale Analyse, dass Ump Healthcare mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,46 unter dem Branchendurchschnitt (25,6) liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Situation als neutral eingestuft, da der RSI bei 33,33 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 bewegt sich mit einem Wert von 65 in neutraler Zone, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb. Daher erhält die Ump Healthcare-Aktie auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.