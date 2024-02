UMP Healthcare Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Aktienkurs von Ump Healthcare hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,54 Prozent erzielt, was 4,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Gesundheitspflege) liegt, der bei -26,94 Prozent liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (-22,71 Prozent) liegt Ump Healthcare aktuell um 8,84 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird Ump Healthcare anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des 25-Tage-RSIs beurteilt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 8,1 Prozent, was 4,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt (4,08 Prozent) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Ump Healthcare daher als "Gut". Hierbei wird die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Ump Healthcare war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser neutralen Stimmungslage wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.