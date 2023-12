UMP Healthcare Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Stimmung der Marktteilnehmer bezüglich Ump Healthcare war in den letzten Tagen neutral. Sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden weder besonders positive noch negative Ausschläge festgestellt. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Ump Healthcare daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Ump Healthcare derzeit mit einem Wert von 66,67 als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 63, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Ump Healthcare investieren, bietet das Unternehmen eine Dividendenrendite von 6,71 %. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 2,89 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Konzerns die Bewertung "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Ump Healthcare als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 8,46 liegt die Aktie insgesamt 67 % unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der bei 25,9 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".