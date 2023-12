UMH Properties Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "UMH Properties":

Die UMH Properties Inc wird derzeit an der Börse als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,09 USD, während der Aktienkurs bei 14,76 USD liegt, was einer Abweichung von -2,19 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Kurs von 14,19 USD eine Abweichung von +4,02 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die UMH Properties Inc.

Im letzten Jahr erhielt die UMH Properties Inc-Aktie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen von insgesamt 1 Analysten. Daher ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 21 USD mit einem Aufwärtspotenzial von 42,28 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die UMH Properties Inc liegt bei 22,64 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 46,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die UMH Properties Inc überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die UMH Properties Inc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit eine "Gut"-Bewertung.