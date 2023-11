UMB Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Umb beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,45 Prozent und liegt mit 0,58 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,86) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Umb daher als "Neutral".

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche erzielte Umb in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,12 Prozent, was eine Underperformance von -6,02 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Ähnliche Aktien aus dieser Branche sind im Durchschnitt um -6,1 Prozent gefallen. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,2 Prozent im letzten Jahr, wobei Umb 14,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Umb beträgt aktuell 65,29 USD, während der letzte Schlusskurs bei 71,99 USD liegt, was einer Abweichung von +10,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 65 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. In Summe wird Umb auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und dadurch neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Umb haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.