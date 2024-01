UMB Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Rendite von Umb im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 2,24 Prozent liegt, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,53 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Umb mit 0,7 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Umb im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 2,45 % auf, was 136,53 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 138,98 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die technische Analyse zeigt, dass Umb derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 65,45 USD, während der Aktienkurs bei 81,59 USD um +24,66 Prozent darüber liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 75,32 USD, was einer Abweichung von +8,32 Prozent entspricht - ebenfalls ein "Gut"-Wert. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut".

Von den 3 Analystenbewertungen der Umb-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 4,59 Prozent steigen. Zusammenfassend erhält Umb von den Analysten ein "Neutral"-Rating.