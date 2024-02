UMB Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Umb-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (83,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 2,96 Prozent. Dies entspricht einer "Neutral"-Empfehlung, was dazu führt, dass Umb insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zum Handelsbanken-Sektor hat Umb in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,6 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -10,12 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der Finanzsektor hatte eine mittlere Rendite von 151537,48 Prozent im letzten Jahr, und Umb lag 151549,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Umb in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator, und Umb wird mit einem Wert von 9,71 als deutlich günstiger und unterbewertet eingestuft im Vergleich zum Branchenmittel von 16,63. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.