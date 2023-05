UMB Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Umb-Kurs wird am 03.05.2023, 22:49 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 56.09 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Umb auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Umb 1 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 56,09 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 65,21 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 92,67 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Umb-Aktie ein Durchschnitt von 82,43 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 56,09 USD (-31,95 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (67,59 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,01 Prozent), somit erhält die Umb-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Umb erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Umb investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,79 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,09 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.