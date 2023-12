UL Solutions erweitert die Prüfkapazitäten für Matter 1.2 und deckt damit die Nachfrage nach neuen Gerätetypen und Funktionen ab.

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) -Mit der Veröffentlichung von Matter 1.2, der branchenweit einheitlichen Norm der Connectivity Standards Alliance für vernetzte Geräte und Smart-Home-Technologie, bietet UL Solutions nun auch Prüfungen für Hersteller neuer vernetzter Gerätetypen an.UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass es seine Prüfkapazitäten für Matter, die branchenweit einheitliche Norm der Connectivity Standards Alliance's (CSA) für vernetzte Geräte und Smart-Home-Technologie, mit der Veröffentlichung des Matter 1.2-Updates um neue Gerätetypen und Funktionen erweitert hat. Zu den neuen Gerätetypen unter Matter 1.2 gehören Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler, Raumklimageräte, Roboterstaubsauger, Luftqualitätssensoren, Luftreiniger, Rauch- und Kohlenmonoxidalarm und Ventilatoren. Matter 1.2 führt auch Änderungen an der Kernspezifikation ein, wie z. B. einen verbesserten Mechanismus für die Endpunktzusammensetzung und semantische Tags, neue Cluster für die Überwachung intermittierend angeschlossener Geräte und den Betriebszustand sowie Verbesserungen am Test Harness, an den Testfällen für Controller und an der weiteren Automatisierung von Skripten.Matter hat die Unterstützung wichtiger Akteure aus der gesamten Technologiebranche gewonnen, hauptsächlich aufgrund seiner Vorteile für die Branche und die Nutzer, darunter ein plattformunabhängiger Ansatz für die Kommunikation und die Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten. Zusätzlich zu den bestehenden Prüfkapazitäten für Bluetooth® -, Zigbee- und Thread- Technologien ist UL Solutions seit der Einführung von Matter durch die CSA im Oktober 2022 eine von der CSA autorisierte Prüfstelle für Matter-fähige vernetzte intelligente Geräte.„UL Solutions wird Technologieherstellern bei neuen Gerätetypen in Matter 1.2 helfen, ihr Engagement für die branchenweite Zusammenarbeit und die Vorteile der Interoperabilität für ihre Nutzer zu demonstrieren", sagte Maan Ghanma, Direktor für intelligente Lösungen in der Gruppe für Verbraucher-, Medizin- und Informationstechnologien bei UL Solutions. „Unsere erweiterten Kapazitäten unterstreichen unsere kontinuierliche Unterstützung für die erfolgreiche Einführung von Matter bei Herstellern von Internet-der-Dinge-Produkten, da dieser branchenweit einheitliche Standard weiter wächst und zusätzliche Funktionen und neue Gerätetypen umfasst."„UL Solutions war während der Entwicklung und der anfänglichen Einführung von Matter ein wichtiger Partner, der sein Fachwissen bei der Prüfung von vernetzten intelligenten Geräten zur Verfügung gestellt hat", sagte Jon Harros, Direktor für Zertifizierung und Prüfung, Connectivity Standards Alliance. „Mit der Einführung von Matter 1.2 freuen wir uns über die steigende Nachfrage nach der Prüfung von Matter-fähigen Geräten sowie über die erweiterten Matter-Prüfkapazitäten von UL Solutions in seinen bestehenden CSA-autorisierten Labors."UL SolutionsUL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.ULNews@UL.comULNews@UL.comPressekontakte:Tyler KhanUL SolutionsULNews@UL.comTel.: +1 (847) 664.2139Steven BrewsterUL SolutionsULNews@UL.comTel.: +1 (847) 664.8425Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2259041/UL_Solutions_PR_image.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ul-solutions-erweitert-die-prufkapazitaten-fur-matter-1-2-und-deckt-damit-die-nachfrage-nach-neuen-geratetypen-und-funktionen-ab-302014901.htmlOriginal-Content von: UL Solutions, übermittelt durch news aktuell