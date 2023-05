UL Solutions bringt ESG-Management-Angebote für Nachhaltigkeits- und Datenmanagement-Programme auf den Markt

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) -Von der ersten Mobilisierung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) bis hin zur Verifizierung von Umweltdaten und -inhalten konzentrieren sich die ESG-Management-Angebote von UL Solutions auf fünf Anwendungsfälle, um Unternehmen auf ihrer ESG-Reise zu unterstützen: Mobilisierung, Messung, Verwaltung, Berichterstattung und Qualitätssicherung.UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaften, kündigte heute sein ESG-Management-Portfolio für den Aufbau umfassender Programme zur Verwaltung von Nachhaltigkeitsdaten in Unternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf Kohlenstoff- und Scope-3-Emissionen an.Das ESG-Management-Angebot umfasst eine Kombination aus etablierten Beratungspraktiken, Software und Verifizierungsdienstleistungen, die auf alle Reifelevel der ESG-Berichtserstattung ausgerichtet sind. Dieses Portfolio ermöglicht es Nachhaltigkeits- und ESG-Fachleuten, ihre Programme zu beschleunigen und regulatorische und freiwillige Berichtsanforderungen in einer sich ständig weiterentwickelnden Landschaft zu erfüllen.Das Portfolio unterstützt fünf Anwendungsfälle:- Mobilisierung – Erstellen und Optimieren von ESG-Programmen- Messen – Implementieren von robusten Systemen zur Messung der ESG-Leistung- Verwalten – Förderung der kontinuierlichen Verbesserung der ESG-Kennzahlen und -Ziele- Bericht – Optimieren und Verbessern der ESG-Offenlegung und -Berichterstattung- Sicherheit – Vorzeigen einer unabhängigen Verifizierung von wichtigen ESG-KPIs.„Mit unserem ESG-Management-Portfolio verfügt UL Solutions über eine breite Palette an Ressourcen, Fachwissen und Tools, um Unternehmen dabei zu helfen, ihr ESG-Datenmanagement und ihre ESG-Berichterstattung zu verbessern", sagte John Genovesi, Executive Vice President bei UL Solutions und Präsident der Unternehmens- und Beratungsgruppe der Gesellschaft. „Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und das Eingehen auf ihre Herausforderungen hat uns veranlasst, unsere etablierten ESG-Fähigkeiten zu kombinieren und ganzheitliche Lösungen anzubieten."Zusätzlich zu den ESG-Beratungsleistungen bietet UL Solutions auch ESG-Software mit leistungsstarken integrierten Berechnungen und einer globalen Datenbank für Emissionsfaktoren an. Die UL360-Software, die vor über 20 Jahren eingeführt wurde, verfügt über spezielle Module wie ESG-Offenlegung, Scope 3, Initiativen und Immobilien, um die Datenübertragung und -erfassung zu optimieren.Die UL360-Software wurde entwickelt, um das Datenmanagement zu optimieren, und sie wurde vom Greenhouse Gas (GHG) Management Institute getestet, um ein hohes Niveau an Datenqualität zu bestätigen. Die Fähigkeit zur Scope-3-Datenerfassung und -Berichterstattung bietet Softwarelösungen für das Carbon-Management mit einer bewährten Systemleistung, die durch Beratung unterstützt und durch Kohlenstoffverifizierung belegt wird.UL Solutions wurde im Verdantix Green Quadrant: Enterprise Carbon Management Software 2022 als das führende Unternehmen anerkannt und im Gartner 2022 Chief Financial Officer (CFO) Market Guide for Financial ESG Disclosure Reporting Software vorgestellt.Als Ergänzung zu seiner ESG-Berichtssoftware hat UL Solutions vor Kurzem seine erweiterten ESG-Beratungs- und Prüfdienste (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3852495-1&h=3476089509&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3852495-1%26h%3D1745368599%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3852495-1%2526h%253D2539480305%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ul.com%25252Fnews%25252Ful-solutions-expands-its-esg-advisory-and-assurance-practice-help-companies-navigate-growing%2526a%253DESG%252Badvisory%252Band%252Bassurance%252Bservices%26a%3DESG-Beratungs-%2Bund%2BPr%25C3%25BCfdienste&a=ESG-Beratungs-+und+Pr%C3%BCfdienste) angekündigt. Von der anfänglichen Mobilisierung von ESG-Initiativen bis hin zur Überprüfung von Umweltdaten und -Inhalten unterstützen die erweiterten Dienstleistungen von UL Solutions Unternehmen auf ihrem Weg zum ESG-Management und zur Berichterstattung.Mehr über das ESG-Management-Portfolio von UL Solutions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3852495-1&h=2121111454&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3852495-1%26h%3D677634797%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3852495-1%2526h%253D4061819148%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ul.com%25252Fsoftware%25252Fesg-management%2526a%253DUL%252BSolutions%252BESG%252Bmanagement%252Bportfolio%26a%3DESG-Management-Portfolio%2Bvon%2BUL%2BSolutions&a=ESG-Management-Portfolio+von+UL+Solutions) erfahrenInformationen zu UL SolutionsUL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. 