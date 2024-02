UK Oil, Gas Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Uk Oil & Gas Aktie hat sich in den letzten Tagen auf einem Kursniveau von 0,008 GBP stabilisiert, während der gleitende Durchschnittskurs bei 0,38 GBP liegt. Dies führt zu einer Differenz zum GD200 von -97,89 Prozent, was eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,19 GBP, was einem Abstand von -95,79 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 91,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass Uk Oil & Gas überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 79,45 eine Überkaufssituation an. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI in beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Uk Oil & Gas diskutiert. Jedoch zeigen aktuelle Themen ein vorwiegend negatives Interesse der Anleger, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Uk Oil & Gas mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (10,98 %) deutlich niedriger. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Uk Oil & Gas Aktie basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und dem Anleger-Sentiment.