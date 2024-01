UK Oil, Gas Aktie: Ist es das gewesen?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Uk Oil & Gas ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Uk Oil & Gas-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 84,62, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,89, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein guter Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Nach unserer Untersuchung zeigt die Aktie von Uk Oil & Gas eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Uk Oil & Gas weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit geben wir der Aktie von Uk Oil & Gas bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Uk Oil & Gas in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -54,17 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -42,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um -11,5 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -11,5 Prozent hatte, liegt Uk Oil & Gas 42,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Somit führt die Unterperformance in beiden Vergleichen zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Schließlich ergibt die technische Analyse, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Uk Oil & Gas aktuell bei 0,05 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,019 GBP aus dem Handel ging, was einen Abstand von -62 Prozent bedeutet. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von -36,67 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".