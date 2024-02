UK Oil, Gas Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Uk Oil & Gas Aktie wurde von Analysten anhand von harten und weichen Faktoren bewertet. Die Stimmung in den sozialen Medien und die Kommentare zu der Aktie wurden als neutral eingestuft. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Uk Oil & Gas Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 79, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Uk Oil & Gas einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent im Vergleich zu 10,98 Prozent. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Die Performance der Uk Oil & Gas Aktie in den letzten 12 Monaten lag bei -90 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -18,54 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -71,46 Prozent im Branchenvergleich für Uk Oil & Gas. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich hat die Aktie eine Unterperformance gezeigt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.