UK Commercial Property-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufsituation deutet darauf hin, dass kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher sind, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für UK Commercial Property REIT Ltd heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 38,3 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,47, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das UK Commercial Property REIT Ltd-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei UK Commercial Property REIT Ltd. Weder besonders positive noch negative Themen haben in den sozialen Medien eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge bewirkt, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion konnte keine signifikanten Unterschiede ausmachen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für diese Stufe daher ein "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der UK Commercial Property REIT Ltd-Aktie sich um +11,13 Prozent von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 53,54 GBP abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 56,34 GBP über dem letzten Schlusskurs (+5,61 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

