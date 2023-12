UK Commercial Property Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der UK Commercial Property REIT Ltd-Aktie zeigt einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 53,46 GBP über die letzten 200 Handelstage, während der letzte Schlusskurs bei 57,4 GBP lag, was einem Unterschied von +7,37 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen betrachten, liegt dieser bei 55,89 GBP, was einem Anstieg von +2,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die UK Commercial Property REIT Ltd-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,15) ergibt eine ähnliche Einschätzung, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für den RSI erhält.

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend negative Meinungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz führt.

Die Analyse zeigt, dass die UK Commercial Property REIT Ltd-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.