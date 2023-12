UK Commercial Property Aktie: Lieber erstmal halten!

UK Commercial Property REIT Ltd wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion bzw. die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für UK Commercial Property REIT Ltd ergibt sich ein RSI7 von 38,3 Punkten und ein RSI25 von 42,47 Punkten. Beide Werte zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Schließlich wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 53,54 GBP, während der aktuelle Kurs bei 59,5 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +11,13 Prozent und damit eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 56,34 GBP über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "+5,61 Prozent"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.