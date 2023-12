UJU Holding Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Gespräch der Anleger bezog sich weder auf positive noch auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Uju. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uju-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 80,82, was darauf hinweist, dass die Uju-Aktie in diesem Zeitraum überkauft ist. Daher erhält sie eine abweichende "Schlecht"-Bewertung im Hinblick auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Bewertung der Aktie basierend auf diesem Kriterium bleibt daher bei "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Zunahme oder Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs der Uju-Aktie von ihrem 200-tägigen Durchschnitt um -28,13 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Vergleich zum 50-tägigen gleitenden Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (-17,49 Prozent Abweichung) unter diesem, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Uju-Aktie daher aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.