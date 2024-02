UHF Logistics Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten vier Wochen konnten bei Uhf Logistics negative Veränderungen in der Stimmungslage beobachtet werden, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Insgesamt erhält Uhf Logistics daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Uhf Logistics-Aktie derzeit mit einem Wert von 20,06 überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Beim RSI25 ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uhf Logistics-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,24 USD liegt, was einem Unterschied von +84,62 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Uhf Logistics-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Uhf Logistics ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmungsbewertung von "Gut".