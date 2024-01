UHF Logistics Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von Uhf Logistics wird derzeit auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 0,1 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 0,269 USD beträgt +169 Prozent, was ebenfalls positiv bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,21 USD, was einer Differenz von +28,1 Prozent entspricht und somit auch als positiv bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger hat sich jedoch im letzten Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität hingegen bleibt neutral, da es weder signifikant mehr noch weniger Diskussionen über das Unternehmen gab. Insgesamt erhält die Uhf Logistics-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Sentiments und Buzz.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen hingegen ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen stark diskutiert, was ebenfalls als positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Uhf Logistics-Aktie zeigt, dass sie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Uhf Logistics-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.