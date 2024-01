UHF Logistics Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Uhf Logistics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,28 USD liegt, was einer Abweichung von +180 Prozent entspricht und somit charttechnisch gesehen positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,21 USD) weist eine Abweichung von +33,33 Prozent auf, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Uhf Logistics-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation dominierte. In jüngster Zeit hat sich die Diskussion jedoch vermehrt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Uhf Logistics konzentriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uhf Logistics-Aktie liegt bei 16,67, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,14, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt, und insgesamt zu einem Rating "Gut" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Uhf Logistics festgestellt werden, weder in Bezug auf besonders positive oder negative Themen, noch in Bezug auf die Stärke der Diskussion. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Uhf Logistics daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.