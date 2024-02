UG Healthcare Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ug Healthcare-Aktie zeigt einen Wert von 54 für die letzten 7 Tage. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 59,2 aufweist, und auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ug Healthcare.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Ug Healthcare in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen auch nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Ug Healthcare beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht erhält die Ug Healthcare-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt von 0,13 SGD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,124 SGD, was zu einem Unterschied von -4,62 Prozent führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,14 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt und die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik jedoch mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.