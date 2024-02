UG Healthcare Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ug Healthcare-Aktie zeigt eine Überbewertung mit einem Wert von 75 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis 64,34, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Ug Healthcare.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Ug Healthcare (0,125 SGD) zeigt eine neutrale Bewertung mit -3,85 Prozent Abstand vom GD200 (0,13 SGD). Hingegen deutet ein Abstand von -10,71 Prozent vom GD50 auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Ug Healthcare-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Anzahl der Diskussionen. Daher wird Ug Healthcare in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Ug Healthcare insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI, des Kurses, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz.