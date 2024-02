UG Healthcare Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die technische Analyse der Ug Healthcare-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 0,13 SGD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,128 SGD (-1,54 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,14 SGD ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt lag.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Ug Healthcare lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz schließen und führen zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich des Sentiments und Buzzes. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ug Healthcare-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis ergibt der RSI einen Wert von 53,51 und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen und Interaktionen der Anleger in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung in Bezug auf Ug Healthcare. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt erhält Ug Healthcare sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf Sentiment, Buzz und Anleger ein "Neutral"-Rating.