UGI ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "UGI Corp":

Der Aktienkurs von Ugi verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,2 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" im Durchschnitt um -2,47 Prozent, was bedeutet, dass Ugi im Branchenvergleich um -30,73 Prozent unterperformt hat. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -2,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Ugi um 30,73 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Ugi daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten wird Ugi im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gasversorgungsunternehmen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 22,34, was einen Abstand von 83 Prozent zum Branchen-KGV von 130,01 bedeutet. Auf fundamentaler Basis bekommt die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Ugi derzeit eine Dividendenrendite von 6,01 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,7 Prozent. Diese Konstellation führt dazu, dass die Ugi-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet wird.

Analysten haben Ugi in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ugi. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 38 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 54,98 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.