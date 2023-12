UGI Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "UGI":

Die Aktie der Ugi wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 3 Einstufungen waren 0 gut, 2 neutral und 1 schlecht. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie beträgt 40 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 60,84 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser positiven Prognose wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Analyse wird die Aktie von Ugi als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 22,34 insgesamt 82 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gasversorgungsunternehmen", der 124,82 beträgt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Ugi in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -38,86 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gasversorgungsunternehmen"-Branche liegt die Rendite von Ugi mit 43,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Ugi-Aktie derzeit +12,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,58 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.