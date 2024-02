UGI Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "UGI Corp":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Ugi eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ugi daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ugi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,2 Prozent erzielt, was im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche eine Underperformance von -28 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ugi liegt bei 35,69, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ugi von 23,56 USD mit -4,62 Prozent Entfernung vom GD200 (24,7 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 23,39 USD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Unter dem Strich wird der Kurs der Ugi-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.