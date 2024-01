UGI Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "UGI Corp":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Ugi in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Ugi wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher auch ein "Neutral"-Rating zugewiesen.

Die Diskussionen über Ugi in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Aktuell überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Ugi in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 22,34 und liegt damit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gasversorgungsunternehmen) von 129. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Ugi auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ugi derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gasversorgungsunternehmen. Der Unterschied beträgt 2,11 Prozentpunkte (6,71 % gegenüber 4,59 %). Aufgrund dieser deutlichen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".